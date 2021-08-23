«Челси» и «Аталанта» завершают сделку по переходу Дзаппакосты
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Переговоры «Челси» и «Аталанты» по переходу итальянского защитника Давиде Дзаппакосты находятся на финальной стадии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, уже согласованы личные условия контракта с игроком. Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует подписать контракт с футболистом до 2025 года.
В сезоне-2020/21 29-летний Дзаппакоста выступал за «Дженоа» на правах аренды. На его счету четыре гола и две результативных передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.
Также Дзаппакоста выступал за «Рому», «Торино», «Аталанту», «Авеллино» и «Ислоа Лири». По итогам завершившегося чемпионата клуб «Дженоа» с 42 очками занял 11-е место в Серии А.
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