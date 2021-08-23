«Дженоа» подпишет контракт с Диего Перотти
Поделиться
Переговоры «Дженоа» и 33-летнего аргентинского полузащитника Диего Перотти находятся на финальной стадии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, соглашение с игроком будет подписано до 2023 года. Перотти уже выступал за «Дженоа» в 2014-2016 годах.
Ранее стало известно, что Перотти и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне на счету игрока четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола. Кроме «Дженоа» и «Фенербахче» футболист выступал за «Рому», «Бока Хуниорс», «Севилью» и «Депортиво Морон».
Осенью 2020 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака», также футболиста предлагали «Зениту» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
- 23 августа 2021
-
08:30
-
07:58
-
07:40
-
07:18
-
07:00
-
06:41
-
05:55
-
05:42
-
05:13
-
04:48
-
04:26
-
04:03
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:16
-
01:54
-
01:32
-
01:21
-
01:09
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:09
-
00:03
- 22 августа 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:29
Партнерский контент