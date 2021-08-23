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«Дженоа» подпишет контракт с Диего Перотти

«Дженоа» подпишет контракт с Диего Перотти
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Переговоры «Дженоа» и 33-летнего аргентинского полузащитника Диего Перотти находятся на финальной стадии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с игроком будет подписано до 2023 года. Перотти уже выступал за «Дженоа» в 2014-2016 годах.

Ранее стало известно, что Перотти и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне на счету игрока четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола. Кроме «Дженоа» и «Фенербахче» футболист выступал за «Рому», «Бока Хуниорс», «Севилью» и «Депортиво Морон».

Осенью 2020 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака», также футболиста предлагали «Зениту» из Санкт-Петербурга.

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