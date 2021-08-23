Сарабия может перейти в «Милан» или «Севилью»
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Агент форварда «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабии предложил услуги футболиста нескольким европейским клубам. Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира, 29-летний испанец может перейти в «Милан» или «Севилью».
По информации источника, на данный момент претенденты оценивают трансфер футболиста. 29-летний Сарабия в прошедшем сезоне провёл 37 матчей за «ПСЖ», забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.
Ранее Сарабия выступал за «Севилью», «Хетафе» и «Кастилью». Порта Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
сообщалось, что «ПСЖ» может включить Сарабию в сделку по приобретению у «Лацио» форварда Хоакина Корреа.
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