Защитник «Локомотива» Ненахов попал в сферу интересов нескольких клубов РПЛ
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов интересен нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Игрока хотели бы видеть у себя «Рубин», «Ростов» и «Ахмат». Сам Ненахов недоволен отсутствием игровой практики, что является для него приоритетным моментом. Впрочем, пока руководство «Локомотива» не отпускает защитника в другую команду», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, Ненахов перешёл в «Локомотив» из «Ахмата» в июне 2021 года. В прошлом сезоне 22-летний защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. Ранее Ненахов играл в составе таких клубов, как «Динамо», «Тюмень», «СКА-Хабаровск», «Ротор» и в других командах.
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