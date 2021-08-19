Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за € 4 млн

«Торино» продолжает вести переговоры о переходе защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».

По данным источника, «Торино» может заплатить за футболиста € 4 млн.

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). В новом сезоне РПЛ Жиго провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.

Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.