Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за € 4 млн

Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за € 4 млн
Комментарии

«Торино» продолжает вести переговоры о переходе защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».

По данным источника, «Торино» может заплатить за футболиста € 4 млн.

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). В новом сезоне РПЛ Жиго провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.

Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.

Новость по теме
Агент Самуэля Жиго назвал главную причину, по которой игрок может покинуть «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021