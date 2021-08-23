Болельщики «Вулверхэмптона» распевали оскорбительные кричалки о Кейне

Во время матча 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» болельщики хозяев пели оскорбительные кричалки о форварде гостей Гарри Кейне. Английский форвард в этой встрече вышел на поле на замену на 72-й минуте. Кейн провёл первый матч в нынешнем сезоне, его выход на поле произошёл на фоне саги с возможным переходом игрока в «Манчестер Сити».
«Гарри Кейн, он хочет смыться (в оригинале использовано более грубое слово). Есть только один такой жадный ублюдок, он станет жителем Манчестера утром», — такими кричалками встретили болельщики форварда.
Отметим, что в последний раз Кейн не был включён в стартовый состав матча АПЛ аж в декабре 2018 года. Тогда в выездной встрече с «Лестер Сити» «шпоры» одержали победу со счётом 2:0, а Гарри Кейн появился на поле на 74-й минуте, заменив Сон Хын Мина.
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