Доннарумма: Кейлор Навас — невероятный вратарь, но я перешёл в «ПСЖ», чтобы играть

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма отметил, что не боится конкуренции во французском клубе.
«Представители «ПСЖ» связали со мной и сообщили, что хотят видеть меня в своей команде, а я хотел в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — невероятный вратарь, но я здесь, чтобы играть. Конкуренция хороша для нас обоих, она позволяет мне расти. В больших клубах всегда существует конкуренция, проблем не возникнет. Он прекрасный парень, мы друзья… Я хочу стать одним из лучших вратарей мира. Для этого требуются определённые жертвы, нужно работать, оставаться скромным. Это главное», — приводит слова Доннаруммы Get French Football News.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом».
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