«Локомотив» оригинально анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма

Пресс-служба «Локомотива» оригинально анонсировала трансфер полузащитника французского «Кана» Алексиса Бека-Бека, разместив в своём «твиттере» кадры из советского фильма «Формула любви».
Ранее сообщалось, что Бека-Бека перейдёт в «Локомотив». Накануне, 21 августа, он прилетел в Москву.
По данным французских СМИ, клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учёта бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.
- 23 августа 2021
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