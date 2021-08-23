«Нижний Новгород» усилится защитником «Пахтакора»

Защитник узбекистанского «Пахтакора» Иброхимхалил Юлдашев продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист подпишет контракт с «Нижним Новгородом», информирует Championat.asia. Юлдашевым также интересовались швейцарский «Сьон» и итальянская «Дженоа».
За минувшую неделю «Нижний Новгород» объявил несколько трансферов. Клуб взял в аренду нападающего «Рубина» Кирилла Косарева, а также подписал на правах свободного агента канадского форварда ганского происхождения Ричлорда Эннина.
Возглавляет «Нижний Новгород» известный российский экс-футболист Александр Кержаков. В пяти стартовых турах нового розыгрыша РПЛ нижегородцы набрали 7 очков. Команда занимает 7-е место в таблице. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.
- 23 августа 2021
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