«Нижний Новгород» усилится защитником «Пахтакора»

Защитник узбекистанского «Пахтакора» Иброхимхалил Юлдашев продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист подпишет контракт с «Нижним Новгородом», информирует Championat.asia. Юлдашевым также интересовались швейцарский «Сьон» и итальянская «Дженоа».

За минувшую неделю «Нижний Новгород» объявил несколько трансферов. Клуб взял в аренду нападающего «Рубина» Кирилла Косарева, а также подписал на правах свободного агента канадского форварда ганского происхождения Ричлорда Эннина.

Возглавляет «Нижний Новгород» известный российский экс-футболист Александр Кержаков. В пяти стартовых турах нового розыгрыша РПЛ нижегородцы набрали 7 очков. Команда занимает 7-е место в таблице. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.