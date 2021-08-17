«Нижний Новгород» подписал канадского форварда ганского происхождения

«Нижний Новгород» объявил о подписании канадского форварда ганского происхождения Ричлорда Эннина. 22-летний новичок нижегородской команды прокомментировал свой переход.
«До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов — в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю всё от себя зависящее для успешного выступления клуба.
В прошлом сезоне я работал с Кержаковым в «Томи»? Я был счастлив, когда Александр Анатольевич вновь пригласил меня в свою команду. Еще в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне.
Хочу взять седьмой номер, поскольку несколько прошедших сезонов играл с «семеркой» на спине. Семь — моё любимое число, и этот номер очень много значит для меня», — приводит слова Эннина официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Ранее Ричлорд Эннин выступал за канадский «Торонто», клубы итальянской Серии D, вильнюсский «Жальгирис», юрмальский «Спартак» и ФК «Томь».
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