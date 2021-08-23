Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита» ради «Эльче»

Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель стал игроком испанского «Эльче». Хавбек отклонил выгодное предложение «Зенита», чтобы вернуться в Испанию, сообщает Fichajes.net.

Сегодня, 23 августа, «Эльче» объявил о подписании с Маскарелем контракта на один сезон. Омар присоединился к испанскому клубу в качестве свободного агента.

Футболиста хотел подписать «Зенит», однако Маскарель отказался от щедрого предложения питерцев, так как хотел вернуться в Примеру. Сообщалось, что испанским хавбеком интересовались «Локомотив», «Валенсия» и другие клубы.



В минувшем сезоне Омар Маскарель сыграл в составе «Шальке» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Маскареля в € 4,5 млн.