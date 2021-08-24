Мальдини: «Милан» должен завершить некоторые мелочи на трансферном рынке

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о текущей работе на трансферном рынке.
«Мы сохранили прошлогоднюю базу команды, я бы так сказал. В сегодняшнем составе не хватает пяти ключевых игроков по сравнению с прошлым годом, но при этом, как мне кажется, мы стали сильнее. Необходимо завершить некоторые мелочи на рынке, и тогда комплектование команды будет завершено.
Ибрагимович и Жиру? Идея состоит в том, чтобы всегда позволять лучшим футболистам играть. Если они в порядке, почему бы им не играть вместе? У них схожая физическая структура, но разные характеристики, Ибрагимович также может выступать в качестве продвинутого плеймейкера.
Возможное подписание 21-летнего Пеллегри из «Монако»? Не секрет, что Ибрагимовичу 40, а Жиру 35. Но при этом, мы одна из самых молодых команд в Италии, и хотим продолжить этот путь и в этом сезоне. Мы должны думать о будущем.
Продление контракта Кессье? Я думаю, что есть общая линия в разговоре о продлении и подписании. Мы должны действовать в соответствии с принципами устойчивости, не выходя за определённые рамки. Раньше мы это делали и платили за это», — цитирует Мальдини Football Italia.
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