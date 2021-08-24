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Канделаки прокомментировала увольнение Нобеля Арустамяна

Канделаки прокомментировала увольнение Нобеля Арустамяна
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала увольнение журналиста Нобеля Арустамяна.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берёт интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, — одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал. Все свои усилия лично я направляю на телеканал «Матч ТВ», потому что это моё основное место работы.

Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера. Тем не менее, каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель — не исключение. Как сказал мне Василий Конов, условия на «Матче» уникальны во всех отношениях, и за эти условия многие мечтают ухватиться.

«Матч» — не просто спортивный телеканал. Мы предлагаем зрителям спорт во всём его разнообразии. Личная жизнь — это часть спорта. Драма и человеческие отношения — важнейшие составляющие спорта. Настоящий журналист — тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений. Задачи «копаться в грязном белье» не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной. Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Оставаться лидером только спортивной аудитории — это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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