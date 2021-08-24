Источник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Eurostavka.
19-летний хавбек приедет в Москву на просмотр, это произойдёт в четверг, 26 августа. Пока не известно, хочет ли «Локомотив» купить воспитанника «Челси», или же арендовать.
Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов-2020/21 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
- 24 августа 2021
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