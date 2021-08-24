«Лион» предложил «Зениту» за Азмуна € 11 млн

«Лион» сделал стартовое предложение по покупке нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает L'Equipe.

Французский клуб готов приобрести иранца за € 11 млн, и вряд ли сможет предложить намного больше до продаже Уссема Ауара и Максвелла Корне.

Ранее сообщалось, что Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».



Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 иранец уже забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах РПЛ.