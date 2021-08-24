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«Бенфика» вдесятером удержала ничью с ПСВ и вышла в групповой этап Лиги чемпионов

«Бенфика» вдесятером удержала ничью с ПСВ и вышла в групповой этап Лиги чемпионов
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В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов нидерландский ПСВ сыграл вничью с португальской «Бенфикой». Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.

Уже на 33-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник португальцев Лукас Вериссимо. Лукас неаккуратно сыграл в середине поля, ударив соперника локтем в прыжке. Несмотря на игровое преимущество ПСВ (21 удар по воротам, 8 — в створ), португальская команда удержала ничью.

Встречу обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогали ему ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Раде Обренович.

Напомним, первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. В составе лиссабонских «орлов» голами отметились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль. За ПСВ отличился Коди Гакпо.

«Бенфика» получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, ПСВ – в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
0 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Удаления: нет / Вериссимо – 32'
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