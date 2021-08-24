Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Янг Бойз» и «Мальмё» пробились в групповой этап Лиги чемпионов

«Янг Бойз» и «Мальмё» пробились в групповой этап Лиги чемпионов
Комментарии

В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Янг Бойз». Встреча прошла не стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Инорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Первая встреча команд завершилась победой швейцарского клуба со счётом 3:2. Таким образом, клуб «Янг Бойз» пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

В другом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Мальмё». Встреча, прошедшая на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде, завершилась со счётом 2:1. В первом матче победу со счётом 2:0 одержал «Мальмё». Таким образом, шведский клуб прошёл в следующий этап турнира.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 3
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Цезигер – 4'   1:1 Уинго – 18'   2:1 Ммаэ – 27'   2:2 Фасснахт – 56'   2:3 Мамбимби – 90+3'
Удаления: Лайдуни – 64' / нет
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
2 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Недялков – 10'   1:1 Бирманчевич – 42'   2:1 Сотириу – 60' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021