«Янг Бойз» и «Мальмё» пробились в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Янг Бойз». Встреча прошла не стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Инорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Владимир Москалёв.
Первая встреча команд завершилась победой швейцарского клуба со счётом 3:2. Таким образом, клуб «Янг Бойз» пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
В другом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Мальмё». Встреча, прошедшая на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде, завершилась со счётом 2:1. В первом матче победу со счётом 2:0 одержал «Мальмё». Таким образом, шведский клуб прошёл в следующий этап турнира.
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