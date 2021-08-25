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«Эвертон», «Астон Вилла», «Лидс», «Миллуолл» вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги

«Эвертон», «Астон Вилла», «Лидс», «Миллуолл» вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги
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В Англии завершились матчи 1/32 финала Кубка лиги. Сегодня в следующую стадию прошли 22 команды.

«Астон Вилла» в гостях разгромила «Барроу» (6:0). Хет-трик оформил Кэмерон Арчер, дубль на счету Анвара Эль-Гази.

«Эвертон» в гостевом матче с «Хаддерсфилд Таун» остался в меньшинстве при счёте 1:1, однако смог вырвать победу благодаря голу Эндроса Таунсенда.

«Лидс Юнайтед» дома разгромил «Кру Александра» (3:0). Джек Харрисон оформил дубль и отдал голевую передачу.

В 1/16 финала Кубка английской лиги также пробились «Вулверхэмптон», «Рочдейл», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд», «Уиган», «Сток Сити», «Уикомб», «Уимблдон», «Престон», «Миллуолл», КПР, «Брайтон», «Челтенхэм», «Брентфорд», «Сандеренд», «Фулхэм», «Суонси», «Олдхэм» и «Норвич».

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
24 августа 2021, вторник. 21:45 МСК
Барроу
Барроу-ин-Фернесс
Окончен
0 : 6
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Арчер – 10'   0:2 Эль-Гази – 24' (пен)   0:3 Эль-Гази – 45+2'   0:4 Арчер – 62'   0:5 Гильберт – 75'   0:6 Арчер – 88'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
24 августа 2021, вторник. 21:45 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Айуоби – 26'   1:1 Лис – 45'   1:2 Таунсенд – 79'
Удаления: нет / Кин – 59'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
24 августа 2021, вторник. 21:45 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 0
Кру Александра
Кру
1:0 Филлипс – 79'   2:0 Харрисон – 85'   3:0 Харрисон – 90'
Комментарии
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