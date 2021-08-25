«Эвертон», «Астон Вилла», «Лидс», «Миллуолл» вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги

В Англии завершились матчи 1/32 финала Кубка лиги. Сегодня в следующую стадию прошли 22 команды.

«Астон Вилла» в гостях разгромила «Барроу» (6:0). Хет-трик оформил Кэмерон Арчер, дубль на счету Анвара Эль-Гази.

«Эвертон» в гостевом матче с «Хаддерсфилд Таун» остался в меньшинстве при счёте 1:1, однако смог вырвать победу благодаря голу Эндроса Таунсенда.

«Лидс Юнайтед» дома разгромил «Кру Александра» (3:0). Джек Харрисон оформил дубль и отдал голевую передачу.

В 1/16 финала Кубка английской лиги также пробились «Вулверхэмптон», «Рочдейл», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд», «Уиган», «Сток Сити», «Уикомб», «Уимблдон», «Престон», «Миллуолл», КПР, «Брайтон», «Челтенхэм», «Брентфорд», «Сандеренд», «Фулхэм», «Суонси», «Олдхэм» и «Норвич».