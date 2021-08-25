«Боруссия» и «Севилья» согласовали переход Дилейни

Датский полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни продолжит карьеру в «Севилье». Как сообщает журналист Николо Скира, стороны уже согласовали переход 29-летнего футболиста за € 5,5 млн.
По информации источника, игрок сборной Дании подпишет 3-летний контракт с «Севильей». 25 августа Дилейни должен будет пройти медобследование для нового клуба.
В минувшем сезоне Дилейни провёл 34 матча за «Боруссию», забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до июня 2022 года.
На чемпионате Европы – 2020 Дилейни в составе сборной Дании дошёл до полуфинала континентального турнира. Футболист отметился голом в ворота сборной Чехии в 1/4 финала и получил жёлтую карточку в игре со сборной России на групповом этапе.
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