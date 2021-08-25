Рио Фердинанд назвал лучших защитников, выступающих в Англии

Бывший защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд похвалил игрока «Челси» Антонио Рюдигера.
«Невозможно не уважать то, что сделал в «Челси» Томас Тухель. Посмотрите на Рюдигера. Он, вероятно, с тех пор, как Тухель возглавил «Челси» является лучшим защитником в Премьер-лиге. Он или Рубен Диаш. Он невероятен, просто зверь», — цитирует Фердинанда Football.London.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.
В составе «Челси» Рюдигер выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а 11 августа пополнил список Суперкубком УЕФА.
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