Рио Фердинанд назвал лучших защитников, выступающих в Англии

Бывший защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд похвалил игрока «Челси» Антонио Рюдигера.



«Невозможно не уважать то, что сделал в «Челси» Томас Тухель. Посмотрите на Рюдигера. Он, вероятно, с тех пор, как Тухель возглавил «Челси» является лучшим защитником в Премьер-лиге. Он или Рубен Диаш. Он невероятен, просто зверь», — цитирует Фердинанда Football.London.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.



В составе «Челси» Рюдигер выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а 11 августа пополнил список Суперкубком УЕФА.