«Челси» начал переговоры с Рюдигером о продлении контракта

Лондонский «Челси» начал переговоры со своим защитником Антонио Рюдигером о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб хочет продлить соглашение с игроком до 2024 года. Нынешний контракт истекает в 2022 году.
Ранее сообщалось, что сам Рюдигер ещё не принял окончательного решения о своём будущем в «Челси». Прежде чем продлить соглашение с синими, 28-летний футболист намерен рассмотреть все варианты. За ситуацией следят мадридский «Реал» и «ПСЖ», которые могут воспользоваться ситуацией и переманить немца к себе.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.
В составе «Челси» Рюдигер выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а 11 августа пополнил список Суперкубком УЕФА.
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