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Уилшир: не знаю, что ответить сыну, когда он спрашивает, почему я не нужен ни одному клубу

Уилшир: не знаю, что ответить сыну, когда он спрашивает, почему я не нужен ни одному клубу
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Бывший игрок лондонского «Арсенала» Джек Уилшир рассказал о попытках найти новый клуб. Напомним, 29-летний англичанин сейчас является свободным агентом.

«Мои дети находятся в том возрасте, когда они всё понимают. Особенно Арчи, которому девять лет. Он действительно ведёт со мной разговоры, спрашивая: «А как насчет MLS?» или «Почему ты не играешь в Ла Лиге?».

И это трудно объяснить ему. Он говорит мне: «Почему ты не нужен ни одному клубу?». Я не знаю. Но как мне объяснить ему это?

Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня. Самое сложное — это объяснить, когда они спрашивают: «Ну, почему бы тебе просто не подписать контракт с клубом в Англии?» Я отвечаю: «Ну, я никому не нужен», и они не могут этого понять.

Я уже говорил, что не против уехать за границу. На самом деле, я хочу уехать за границу, хочу попробовать что-то другое.

Начать всё с чистого листа там, где люди, клубы, болельщики не будут думать: «О, это Джек Уилшер. Он сегодня получит травму» или «Он сыграет пять игр и всё… пустая трата денег».

У меня такое чувство, что в этой стране передо мной закрыли дверь. Я не знаю почему. Может быть, из-за истории травм и из-за того, что люди получают рекомендации из других мест. Мне кажется, что это несправедливо», — приводит слова Уилшира Goal.

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