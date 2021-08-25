Брат владельца «ПСЖ» — «Реалу»: играйте с гольфистом, если не устраивает цена за Мбаппе

Брат владельца французского «ПСЖ» Халифа бин Хамад Аль-Тани в своём «твиттере» потроллил мадридский «Реал», с которым парижский клуб ведёт переговоры по поводу трансфера Килиана Мбаппе.
«Если вас устраивает цена, то свяжитесь с нами. В противном случае заканчивайте сезон с гольфистом», — написал катарский эмир в своём «твиттере», сделав намёк на Гарета Бэйла, который является поклонником гольфа и права на которого принадлежат «Реалу».
Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» установил ценник за Мбаппе — € 200 млн. Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 25 августа 2021
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