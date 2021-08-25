ЭСК РФС оценил работу Сергея Карасёва на матче «Зенит» — «Локомотив»

ЭСК РФС рассмотрел обращения «Зенита» и «Локомотива» с просьбой оценить судейство Сергея Карасёва в матче команд в рамках 4-го тура РПЛ.

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло Насименто неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и чётко сыграл в него правой ногой.



2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.



3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.



4. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», – говорится в решении ЭСК.