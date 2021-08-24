РФС опубликовал заявление об изменении форматов лиг и лимита на легионеров

23 августа клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. Российский футбольный союз (РФС) считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.

«1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов — официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.



2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут ещё ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.



3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнёров — выработать оптимальное решение с учётом мнения всех заинтересованных сторон.



Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.



4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.



Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.