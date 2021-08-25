Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт в Москве в конце сентября

С 27 сентября по 1 октября 2021 года в Москве пройдёт третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата» для игроков 2010 и 2011 годов рождения.

В этом году фестиваль пройдёт в столице уже в третий раз подряд. В нем примут участие финалисты отборочных турниров в Воронежской и Нижегородской областях, коллективы ведущих московских футбольных академий и команды, получившие специальные приглашения от Оргкомитета.

Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург. Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.

В 2019 и 2020 годах участниками фестивалей стали команды из 35 российских городов от Москвы и Севастополя до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

Приглашаем всех желающих принять участие в фестивале. Заявки на турнир принимаются по почте maevskiy@fond-pvb.ru и по телефону +7 (915) 177 77 58, контактное лицо Маевский Евгений Петрович.

Делегации: 18 игроков, 2 тренера, 1 доктор.Составы: 7 игроков (6+1).

Время: 50 минут (2 тайма по 25 минут).

Мяч: 4 размер.

Размер поля: 60х35 м.

Размер ворот: 5х2 м.