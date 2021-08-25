Анатолий Бышовец рассказал, почему Курбан Бердыев больше не работает в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал комментарий по поводу Курбана Бердыева, который недавно стал главным тренером алматинского «Кайрата».
«Я думаю, что Бердыев — клубный тренер. То есть ему нужно время, чтобы добиться нужного результата, а также особые условия, при которых он может работать. И последний фактор, на мой взгляд, является одной из причин, почему он не работает в РПЛ. Это сыграло и в истории со «Спартаком», когда в самый последний момент был назначен Каррера, а не Бердыев. И свежий пример, когда его не назначили главным тренером сборной России, предпочтя Карпина.
Получается, что востребованность Бердыева в РПЛ требует взаимности. Я опять же про условия его работы. Но его можно понять. Всё-таки тренер с его опытом, он привык работать на своих условиях. И если взаимопонимания с руководством нет, то это приводит к катастрофичным результатам», — приводит слова Бышовца телекомпания «Новый век».
- 25 августа 2021
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