Бейл прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Нидерландский защитник Гленн Бейл прокомментировал переход в футбольный клуб «Крылья Советов».

«Счастлив, что перешёл в «Крылья»! Надеюсь, я смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» я советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – приводит слова Гленна Бейла пресс- служба самарского клуба.

Последним клубом футболиста был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провёл 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.