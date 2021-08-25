«Ротор» разгромил «Кайрат», «Алания» вырвала победу у «Легиона Динамо» в Кубке России

В матче 1-го тура групповой стадии Кубка России волгоградский «Ротор» переиграл клуб «Кайрат-Москва». Встреча группы 7 проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Полузащитник «Ротора» Никита Маляров оформил дубль, ещё один гол забил форвард Андреа Чуканов.
В другом матче 1-го тура махачкалинский «Легион Динамо» уступил владикавказской «Алании». Встреча группы 6 состоялась на стадионе «Динамо» в Махачкале и завершилась со счётом 3:2 в пользу осетинской команды.
Первый мяч на 51-й минуте встречи забил полузащитник «Легиона Динамо» Курбан Курбанов. Хетаг Хосонов сравнял счёт, однако Махач Абдулхамидов снова вывел махачкалинцев вперёд. Защитник «Алании» Алан Багаев забил ответный гол на 83-й минуте, а уже в добавленное время Алан Хабалов принёс победу гостям.
- 25 августа 2021
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