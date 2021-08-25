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«Ротор» разгромил «Кайрат», «Алания» вырвала победу у «Легиона Динамо» в Кубке России

«Ротор» разгромил «Кайрат», «Алания» вырвала победу у «Легиона Динамо» в Кубке России
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В матче 1-го тура групповой стадии Кубка России волгоградский «Ротор» переиграл клуб «Кайрат-Москва». Встреча группы 7 проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Полузащитник «Ротора» Никита Маляров оформил дубль, ещё один гол забил форвард Андреа Чуканов.

Кубок России. Группа 7
25 августа 2021, среда. 16:00 МСК
Кайрат-Москва
Москва
Окончен
0 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 Маляров – 23'   0:2 Маляров – 40'   0:3 Чуканов – 71'

В другом матче 1-го тура махачкалинский «Легион Динамо» уступил владикавказской «Алании». Встреча группы 6 состоялась на стадионе «Динамо» в Махачкале и завершилась со счётом 3:2 в пользу осетинской команды.

Первый мяч на 51-й минуте встречи забил полузащитник «Легиона Динамо» Курбан Курбанов. Хетаг Хосонов сравнял счёт, однако Махач Абдулхамидов снова вывел махачкалинцев вперёд. Защитник «Алании» Алан Багаев забил ответный гол на 83-й минуте, а уже в добавленное время Алан Хабалов принёс победу гостям.

Кубок России. Группа 6
25 августа 2021, среда. 15:30 МСК
Легион Динамо
Махачкала
Окончен
2 : 3
Алания
Владикавказ
1:0 Курбанов – 51'   1:1 Хосонов – 70'   2:1 Абдулхамидов – 80'   2:2 Багаев – 83'   2:3 Хабалов – 90+5'
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