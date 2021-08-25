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Матч «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. зрителей

Матч «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. зрителей
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Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — ЦСКА пройдёт с ограниченным числом зрителей. Встреча состоится завтра, 26 августа.

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре с ЦСКА смогут присутствовать до 1 тыс. зрителей. Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение. Информация о порядке посещения игры или спецпредложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

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