Заболотный: ЦСКА в оптимальной форме, игроки жаждут стартового свистка матча с «Зенитом»
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Состояние у всех хорошее. Команда в оптимальной форме, полностью сконцентрирована на матче. Моральное состояние очень приподнятое, ребята жаждут стартового свистка, мы постараемся сыграть как можно лучше. У меня самого проблем со здоровьем нет, всё пришло в норму. В предыдущем матче вышел на поле, почувствовал игровой ритм, так что к «Зениту» буду готов», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — ЦСКА состоится 26 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск.
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