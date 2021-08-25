Экс-игрок «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо может перейти в турецкий клуб, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 29-летнего бразильского футболиста заинтересован «Бешикташ». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Дженоа». В настоящее время Фернандо является свободным агентом.

Напомним, Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За этот период бразильский полузащитник сыграл в составе красно-белых 78 официальных матчей и забил 11 голов. Ранее Фернандо защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». Transfermarkt оценивает стоимость Фернандо в € 4 млн. Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» приобрёл бразильского футболиста у московского «Спартака» за € 9,6 млн.