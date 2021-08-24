Экс-хавбеком «Спартака» Фернандо заинтересовался «Дженоа»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сампдории» Лукас Фернандо может перейти в «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлука Ди Марцио.
«Дженоа» хочет подписать игрока, так как у него уже есть опыт выступлений в Серии А и он отвечает запросам главного тренера Давиде Баллардини.
Матеус Де Фария, агент Фернандо, ранее сообщил, что футболист хочет вернуться в «Спартак». Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За этот период бразилец сыграл в составе красно-белых 78 официальных матчей и забил 11 голов. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». Transfermarkt оценивает стоимость Фернандо в € 4 млн. Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» приобрёл бразильца у «Спартака» за € 9,6 млн.
- 24 августа 2021
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