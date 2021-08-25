Тренер «Лиона» Бош: к сожалению, знаю Азмуна. Он убил мой «Аякс» в Лиге чемпионов!

Главный тренер «Лиона» Петер Бош поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

«Конечно, я его знаю. К сожалению, потому что мой «Аякс» играл с «Ростовом» в Лиге чемпионов, и он нас убил! Азмун — действительно хороший футболист. Мне нравится, когда в моей команде есть такие игроки», — приводит слова Боша Topmercato.com.

Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо подтвердил, что клуб ведёт переговоры по Азмуну. Сообщалось, что «Лион» сделал стартовое предложение по покупке нападающего «Зенита». Французский клуб готов приобрести иранца за € 11 млн.

Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».