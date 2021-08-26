Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Шахтёр» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Комментарии

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда.

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер открыл счёт. На 18-й минуте Кевин Фолланд ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — Андрей Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот. На 39-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

Полузащитник «Шахтёра» Марлос отыграл один мяч. На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот. Ранее дубль оформил форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Игра перетекла в дополнительное время, где донецкая команда сравняла счёт. На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.

Первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
2 : 2
ДВ
Монако
Монако, Монако
0:1 Бен-Йеддер – 18'   0:2 Бен-Йеддер – 39'   1:2 Марлос – 74'   2:2 Агилар – 114' (автогол)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021