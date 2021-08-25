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«Ред Булл Зальцбург» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Брондбю»

«Ред Булл Зальцбург» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Брондбю»
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В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Брондбю» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Брондбю» в Брондбю (Дания) и завершилась победой австрийской команды со счётом 2:1.

Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Бенямин Шешко. Через 6 минут преимущество гостей в счёте упрочил полузащитник Бренден Ааронсон. На 62-й минуте отставание «Брондбю» в счёте сократил защитник Андреас Максё.

Первая встреча команд завершилась победой «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:1. Таким образом, австрийский клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Жеребьёвка группового этапа турнира состоится завтра, 26 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Брондбю
Брондбю, Дания
Окончен
1 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Шешко – 4'   0:2 Ааронсон – 10'   1:2 Максё – 62'
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