«Ред Булл Зальцбург» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Брондбю»

В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Брондбю» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Брондбю» в Брондбю (Дания) и завершилась победой австрийской команды со счётом 2:1.



Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Бенямин Шешко. Через 6 минут преимущество гостей в счёте упрочил полузащитник Бренден Ааронсон. На 62-й минуте отставание «Брондбю» в счёте сократил защитник Андреас Максё.



Первая встреча команд завершилась победой «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:1. Таким образом, австрийский клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Жеребьёвка группового этапа турнира состоится завтра, 26 августа.