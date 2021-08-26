Тренер вратарей сборной России объяснил, почему в команду вызваны пять голкиперов

Виталий Кафанов, занимающий должность тренера вратарей сборной России, объяснил включение в итоговую заявку национальной команды сразу пяти голкиперов.
«Понимаю, что это необычная ситуация, но кандидатов в сборную много, а времени мало. Если бы мог, вызвал бы семь вратарей, чтобы посмотреть всех в работе. Кого-то удалось посмотреть во время поездки в клубы, поговорил с некоторыми ребятами и их тренерами. Список был очень большой. Помимо тех, кого вызвал: Саша Беленов, Илья Лантратов, Стас Крицюк, Сослан Джанаев, Миша Кержаков. Любой из них может оказаться в сборной в ближайшее время. Хочу, чтобы все пятеро остались на сборе до его окончания – до 7 сентября. Вне зависимости от того, кто попадёт в заявку.
Лунёв? После того, как Акинфеев закончил со сборной, за команду из нынешней пятёрка играли только Гильерме и Лунёв. У остальных такого опыта нет. Андрей изначально был в списке. Да, он не играет сейчас за «Байер», но его опыт может нам пригодиться, если он будет в хорошей форме», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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