«Георгиевич выиграл дуэль у Губерниева». Кафанов рассказал, как его удивил Карпин

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о качествах главного тренера национальной команды Валерия Карпина, а также выразил мнение о его интервью с Дмитрием Губерниевым.

«Карпин – это огромная жизненная энергия, которая в нём никогда не кончается. Он всё успевает: и много работать, и находить время для семьи. Временами вспыльчивый, но быстро отходит. В тренерском штабе все чувствовали его человеческое уважение. Карпин очень уверен в себе в любой ситуации. И это передаётся всем, кто работает рядом. За время нашей совместной работы ни разу не видел его поникшим или грустным. Что касается тренерства, то меня поразила работа Георгиевича во время сезона-2019/2020.

За месяц летних сборов наиграл новую систему, с ней начал чемпионат. Прессинг у чужой штрафной на протяжении всего матча вне зависимости от силы соперника. В моменты этой работы я узнал для себя много нового. После каждого матча разбирались ошибки, игроки прибавляли. В том сезоне «Ростов» был самой узнаваемой командой. Было много матчей, когда мы забивали по два-три-четыре гола. Перед игрой вратарям часто говорил: «Сыграем на ноль – победим». Потому что без забитого гола мы с поля почти не уходили. Тот сезон дал много пищи для размышлений.

Когда Карпин меня удивил, как человек? Если брать последний период, то запомнились две вещи. Первое – когда рубанул шашкой и ушёл из «Ростова» в сборную. Второе – его дуэль с Дмитрием Губерниевым. Это не было просто интервью, это действительно была дуэль. Георгиевич её выиграл. В этих ситуациях – весь Валерий Карпин. На интервью с Губерниевым он выдержал давление, ни разу не дрогнул, хотя вопросы были жёсткие. Не каждый человек бы так смог», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.