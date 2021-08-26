«Манчестер Сити» – «Шахтёру»: до скорой встречи, ребята!

«Манчестер Сити» отреагировал на выход донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов. Украинская команда сыграла вничью с французским «Монако» (2:2) в ответном матче квалификации и благодаря победе в первой встрече со счётом 1:0 пробилась в основную стадию турнира.

«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter, ответив на сообщение «Шахтёра» о победе.

«Манчестер Сити» и «Шахтер» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.

42-летний итальянский главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби отметился интересным статистическим достижением после выхода с «горняками» в групповую стадию ЛЧ. Специалист стал 10-м итальянским тренером, дебютировавшим в групповой стадии Лиги чемпионов с зарубежным клубом. Последним, кто отметился подобным достижением является экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в сезоне-2017/2018.