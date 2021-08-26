«Манчестер Сити» – «Шахтёру»: до скорой встречи, ребята!

«Манчестер Сити» отреагировал на выход донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов. Украинская команда сыграла вничью с французским «Монако» (2:2) в ответном матче квалификации и благодаря победе в первой встрече со счётом 1:0 пробилась в основную стадию турнира.
«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter, ответив на сообщение «Шахтёра» о победе.
«Манчестер Сити» и «Шахтер» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.
42-летний итальянский главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби отметился интересным статистическим достижением после выхода с «горняками» в групповую стадию ЛЧ. Специалист стал 10-м итальянским тренером, дебютировавшим в групповой стадии Лиги чемпионов с зарубежным клубом. Последним, кто отметился подобным достижением является экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в сезоне-2017/2018.
- 26 августа 2021
-
08:20
-
07:57
-
07:50
-
07:28
-
07:12
-
06:48
-
05:59
-
05:37
-
05:14
-
04:54
-
04:44
-
03:57
-
03:38
-
03:19
-
03:06
-
02:12
-
02:08
-
01:55
-
01:39
-
01:32
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:34
-
00:32
-
00:27
-
00:08
-
00:06
- 25 августа 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16