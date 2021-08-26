Футболист «Шахтёра» Марлос: мы проведём классную Лигу чемпионов

Футболист донецкого «Шахтёра» Марлос прокомментировал ничью с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. Очень сложно проводить такие матчи, потому что это очень опытная команда. Они играют в хорошем чемпионате и приезжают к нам домой, где прессингуют таким образом, – это сложно. У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать. Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, потому что эти матчи помогут ребятам стать ещё лучше. Сейчас нужно много работать. Понятно, что благодаря нашему опыту и хорошим качествам мы проведём классную Лигу чемпионов. Я уже много лет в «Шахтере», выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах. Сомнений никогда нет. Мы живём эмоциями игры. Я много раз принимал участие в подобных матчах, знал о сложностях. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине – у нас так много атакующих игроков, но нам не удавалось выходить вперёд. Когда слишком много времени проводишь на своей половине, то как будто теряешь эту силу и начинаешь терять очень много ненужных мячей», – приводит слова Марлоса ua.tribuna со ссылкой на MEGOGO.

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