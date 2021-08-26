Чемпионат Англии по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура

Послезавтра, 28 августа, матчем «Манчестер Сити» — «Арсенал» стартует 3-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 5-м туре состоятся следующие встречи:
28 августа
«Манчестер Сити» — «Арсенал» (Манчестер, 14:30 мск)
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (Лондон, 17:00 мск)
«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» (Ньюкасл-апон-Тайн, 17:00 мск)
«Брайтон» — «Эвертон» (Брайтон, 17:00 мск)
«Норвич» — «Лестер» (Норидж, 17:00 мск)
«Астон Вилла» — «Брентфорд» (Бирмингем, 17:00 мск)
«Ливерпуль» — «Челси» (Ливерпуль, 19:30 мск).
29 августа
«Тоттенхэм» — «Уотфорд» (Лондон, 16:00 мск)
«Бёрнли» — «Лидс» (Бёрнли, 16:00)
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (Вулверхемптон, 18:30 мск).
После двух туров в турнирной таблице английской Премьер-Лиги лидирует «Вест Хэм», в двух матчах набравший 6 очков.
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 26 августа 2021
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