Чемпионат Англии по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура

Послезавтра, 28 августа, матчем «Манчестер Сити» — «Арсенал» стартует 3-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 5-м туре состоятся следующие встречи:

28 августа

«Манчестер Сити» — «Арсенал» (Манчестер, 14:30 мск)

«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (Лондон, 17:00 мск)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» (Ньюкасл-апон-Тайн, 17:00 мск)

«Брайтон» — «Эвертон» (Брайтон, 17:00 мск)

«Норвич» — «Лестер» (Норидж, 17:00 мск)

«Астон Вилла» — «Брентфорд» (Бирмингем, 17:00 мск)

«Ливерпуль» — «Челси» (Ливерпуль, 19:30 мск).

29 августа

«Тоттенхэм» — «Уотфорд» (Лондон, 16:00 мск)

«Бёрнли» — «Лидс» (Бёрнли, 16:00)

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (Вулверхемптон, 18:30 мск).

После двух туров в турнирной таблице английской Премьер-Лиги лидирует «Вест Хэм», в двух матчах набравший 6 очков.

Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2021/2022.