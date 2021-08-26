Пресс-конференция Шварца перед матчем с «Локомотивом» прервана из-за пожарной тревоги

Пресс-конференция главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца была прервана из-за пожарной сигнализации и сообщения о необходимости эвакуации. Сообщается, что в здании было обнаружено задымление.

Сандро Шварц пришёл в Динамо в октябре 2020 года, контракт с немецким специалистом был подписан до конца сезона-2021/2022. Тренер был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер, Шварц возглавлял также ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.