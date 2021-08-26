Португальский журналист: сделка по трансферу Роналду из «Ювентуса» в «Сити» завершена

Португальский журналист Гонсалу Мендеш в своём «твиттере» сообщил, что сделка по трансферу Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» завершена.

«Роналду и «Манчестер Сити». Готово. Роналду понимает, что «Манчестер Сити» в настоящее время — его лучший вариант, прежде чем отправиться в МЛС. Роналду уже поговорил с Гвардиолой. Теперь всё в руках Мендеса… и «Ювентуса», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.