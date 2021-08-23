Объявлен итоговый состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал итоговый состав национальной команды на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).



Голкиперы: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунёв («Зенит»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).



Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия).



Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).