«Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» € 30 млн за Криштиану Роналду

«Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» € 30 млн за португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщается в «твиттере» B/R Football со ссылкой на журналиста Джанлуки ди Марцио.

Сообщается, официальное предложение должно поступить сегодня, 27 августа.

Отмечается «Манчестер Сити» является основным претендентом на Роналду. Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.