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Трансферы футбола, лето-2021 — куда может уйти нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду: «ПСЖ», «Манчестер Сити»

Где продолжит карьеру Роналду? Похоже, есть три варианта
Дмитрий Росип
Куда может уйти Криштиану Роналду
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Но кто захочет платить за футболиста, который через год станет свободным агентом?

Криштиану Роналду всё ещё может покинуть «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна. Слухов вокруг звёздного португальца по-прежнему много. Кто же сейчас претендует на Роналду?

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Неделю назад Corriere dello Sport сообщил, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». А сейчас L’Equipe утверждает, что 36-летний футболист изучает вариант с переходом в команду Хосепа Гвардиолы. Он даже общался с несколькими игроками «горожан», обсудив с ними обстановку в клубе.

«Ювентус», в свою очередь, уже установил цену за Криштиану. Итальянский клуб хочет получить € 25-30 млн за трансфер Роналду. При этом рыночная стоимость португальца на портале Transfermarkt составляет € 45 млн.

Журналист Джанлука Ди Марцио отмечает, что сейчас потенциальная сделка выглядит сложноосуществимой, потому что «Манчестер Сити» не хочет платить за трансфер. К тому же «горожане» намерены избавиться от Рахима Стерлинга. В этом случае вырученные от продажи деньги можно потратить на Роналду.

Другой журналист, Симоне Ровера, утверждает, что у Криштиану в приоритете переход именно в «Манчестер Сити». По информации источника, игрок обсуждал возможный трансфер не только с игроками «горожан», но и с рядом футболистов «Ювентуса».

У Роналду есть вариант с переходом в «ПСЖ», который этим летом уже подписал на правах свободного агента Лео Месси. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи не скрывает, что хочет видеть португальца и аргентинца в одной команде. Совсем недавно Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал в своём «твиттере» фотографию, на которой Месси и Роналду были одеты в форму парижан.

«Может быть?» — подписал фото шейх.

При этом именно Халифа Аль-Тани ранее объявлял о достижении договорённости с Месси. И всё же переход Роналду в Париж этим летом маловероятен. Но уже спустя год у него истечёт контракт с «Ювентусом», а это значит, что у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» будет больше шансов.

Кажется, сейчас самый логичный вариант для Криштиану — остаться в Турине, а следующим летом уйти в статусе свободного агента. Вряд ли «Ювентус» договорится о новом контракте с игроком, поэтому туринцам нужно его либо продавать в ближайшие дни (или зимой), либо отпускать через год без компенсации.

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