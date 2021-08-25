Где продолжит карьеру Роналду? Похоже, есть три варианта

Но кто захочет платить за футболиста, который через год станет свободным агентом?

Криштиану Роналду всё ещё может покинуть «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна. Слухов вокруг звёздного португальца по-прежнему много. Кто же сейчас претендует на Роналду?

Неделю назад Corriere dello Sport сообщил, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». А сейчас L’Equipe утверждает, что 36-летний футболист изучает вариант с переходом в команду Хосепа Гвардиолы. Он даже общался с несколькими игроками «горожан», обсудив с ними обстановку в клубе.

«Ювентус», в свою очередь, уже установил цену за Криштиану. Итальянский клуб хочет получить € 25-30 млн за трансфер Роналду. При этом рыночная стоимость португальца на портале Transfermarkt составляет € 45 млн.

Журналист Джанлука Ди Марцио отмечает, что сейчас потенциальная сделка выглядит сложноосуществимой, потому что «Манчестер Сити» не хочет платить за трансфер. К тому же «горожане» намерены избавиться от Рахима Стерлинга. В этом случае вырученные от продажи деньги можно потратить на Роналду.

Другой журналист, Симоне Ровера, утверждает, что у Криштиану в приоритете переход именно в «Манчестер Сити». По информации источника, игрок обсуждал возможный трансфер не только с игроками «горожан», но и с рядом футболистов «Ювентуса».

У Роналду есть вариант с переходом в «ПСЖ», который этим летом уже подписал на правах свободного агента Лео Месси. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи не скрывает, что хочет видеть португальца и аргентинца в одной команде. Совсем недавно Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал в своём «твиттере» фотографию, на которой Месси и Роналду были одеты в форму парижан.

«Может быть?» — подписал фото шейх.

При этом именно Халифа Аль-Тани ранее объявлял о достижении договорённости с Месси. И всё же переход Роналду в Париж этим летом маловероятен. Но уже спустя год у него истечёт контракт с «Ювентусом», а это значит, что у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» будет больше шансов.

Кажется, сейчас самый логичный вариант для Криштиану — остаться в Турине, а следующим летом уйти в статусе свободного агента. Вряд ли «Ювентус» договорится о новом контракте с игроком, поэтому туринцам нужно его либо продавать в ближайшие дни (или зимой), либо отпускать через год без компенсации.