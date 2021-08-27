«Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола Бериши в ворота «Арсенала»

«Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола Бернарда Бериши в ворота «Арсенала» (2:1). в матче шестого тура чемпионата России
«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах, нарушив все правила фейр-плей. Комбаров отчётливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу. А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак. Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг», — говорится в заявлении «Ахмата» в «Инстаграме».
В середине первого тайма грозненцы открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.
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