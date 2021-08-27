Михаил Кержаков — о группе ЛЧ: конечно, нынешняя сильнее тех, что попадались до этого

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Честно говоря, сразу после игры с ЦСКА довольно сложно воспринимать эмоционально результаты жеребьёвки. Но в принципе и так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три. Конечно, нынешняя группа сильнее тех, что попадались до этого. Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам жеребьёвки команда Сергея Семака попала в группу Н. Питерцы сыграют с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

В прошлом сезоне «Зенит» в Лиге чемпионов играл с «Боруссией» Дортмунд, «Брюгге» и «Лацио». Россияне набрали 1 очко в шести матчах и последнее место в группе с разницей мячей 4:13.