Жерар Морено признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/2021
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Нападающий испанского «Вильярреала» Жеррар Морено признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/2021.
Форвард принял участие в 12 матчах Лиги Европы, в которых отметился 7 забитыми мячами. «Вильярреал» стал победителем турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.
Напомним, сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В турнире примут участие «Локомотив» и «Спартак». Всего на этой стадии примут участие 32 команды.
«Вильярреал» на правах действующего победителя Лиги Европы выступит в этом году в Лиге чемпионов. Команда уже узнала своих соперников по групповому этапу. Ими стали: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия) и «Янг Бойз» (Швейцария).
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