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Арбитр Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Урала»

Арбитр Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Урала»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ростов». По его мнению, главный судья матча Артём Любимов должен был назначать пенальти в ворота хозяев в самом начале матча.

«В моменте на 14-й минуте матча «Урал» — «Ростов» арбитр должен был назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку игроку «Урала» Адамову. Это серьёзная ошибка Любимова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ранее стало известно, что матч шестого тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» пройдёт без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Технический подрядчик из-за обрыва линии связи не смог предоставить РФС доступ к сигналам камер, в связи с чем работа системы VAR на матче невозможна.

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