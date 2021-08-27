Арбитр Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Урала»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ростов». По его мнению, главный судья матча Артём Любимов должен был назначать пенальти в ворота хозяев в самом начале матча.

«В моменте на 14-й минуте матча «Урал» — «Ростов» арбитр должен был назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку игроку «Урала» Адамову. Это серьёзная ошибка Любимова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ранее стало известно, что матч шестого тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» пройдёт без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Технический подрядчик из-за обрыва линии связи не смог предоставить РФС доступ к сигналам камер, в связи с чем работа системы VAR на матче невозможна.